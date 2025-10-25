В Сочи объявили режим ЧС из-за взрыва газа в жилом доме

Власти Сочи объявили локальный режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в многоквартирном здании на ул. Тимирязева. Происшествие произошло в ночь с 24 на 25 октября, сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В результате взрыва разрушены три квартиры на четвертом этаже, еще три получили серьезные повреждения. Погиб 75-летний мужчина. Трое пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии.

Из здания эвакуировали 70 человек. Порядка 28 из них разместили в пунктах временного проживания. Причину происшествия устанавливают. На месте работает городской штаб.

По предварительным данным, здание на улице Тимирязева получило статус жилого помещения, право собственности на него признали по суду в 2012 году. В доме проживали преимущественно арендаторы, а не владельцы квартир. Решение о дальнейшем использовании здания примут после проверки его конструкций.

Анна Гречко