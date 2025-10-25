Главные новости к утру 25 октября

Россия и Украина «разумно близки» к дипломатическому завершению конфликта, сказал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Он также сообщил, что Киев движется в сторону «более реалистичной позиции» относительно урегулирования.

На подлете к Москве сбиты семь беспилотников, написал мэр Сергей Собянин. О работе ПВО также сообщали власти Ленинградской, Воронежской и Ростовской областей.

В многоквартирном доме в Сочи взорвался газ. Один человек погиб, еще трое госпитализированы. Разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

Захар Прилепин уйдет с должности сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.