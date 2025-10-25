На подлете к Москве сбит седьмой беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве уничтожен еще один БПЛА. В сего с начала ночи силы ПВО сбили вблизи столицы семь беспилотников.

Ранее об уничтожении нескольких беспилотников писал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. О работе ПВО также сообщали власти Воронежской и Ростовской областей.

В аэропортах Волгограда, Ярославля и Калуги действуют ограничения на прием и отправку самолетов. Ранее их также вводили в аэропорту Геленджика.