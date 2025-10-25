Дмитриев: Россия и Украина близки к миру

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сказал, что Москва и Киев «разумно близки» к завершению боевых действий. Он также сказал, что российская сторона заинтересована в дипломатическом урегулировании, и введения режима прекращения огня будет недостаточно.

«Россия хочет не прекращения огня, но окончательного разрешения конфликта. Прекращение огня всегда может быть нарушено, это временное решение … Я считаю, Россия, США и Украина близки к дипломатической договоренности»,— сказал господин Дмитриев в интервью CNN.

Как добавил спецпредставитель, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа состоятся, «но, вероятно, позже». Он отметил, что дипломатические усилия президента США в урегулировании российско-украинского конфликта «не напрасны».

Ранее Кирилл Дмитриев прилетел в США. 25 октября, как писало издание Axios, он должен встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В интервью CNN господин Дмитриев уточнил, что на переговорах не планирует обсуждать смягчение американских санкций в отношении России.