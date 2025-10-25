Число пострадавших при взрыве газа в Сочи увеличилось до трех

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Тимирязева в Сочи один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщил мэр Андрей Прошунин. Ранее МЧС сообщало об одном пострадавшем.

«Горение оперативно потушено, из здания были эвакуированы 70 человек. На месте развернут оперативный штаб администрации города, работают правоохранительные органы и оперативные службы»,— написал господин Прошунин в Telegram-канале.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило управление МЧС по Краснодарскому краю. Ведомство уточнило, что в результате взрыва разрушены стены и повреждено остекление трех квартир.

По данным МЧС, взрыв газа произошел примерно в 1:10 мск на четвертом этаже многоквартирного дома. Возник пожар на площади 15 кв. м.