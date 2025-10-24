Дмитриев: Украина движется к более реалистичной позиции

Украина движется в сторону «более реалистичной позиции» относительно завершения боевых действий, сказал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

«Я считаю, что очень важно завершить войну, но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины. Я думаю, Украина тоже движется в сторону более реалистичной позиции»,— сказал господин Дмитриев в интервью журналистке Ларе Логан (запись опубликована в соцсети X).

По словам Кирилла Дмитриева, Россия и США уже добились «определенного прогресса» по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. Господин Дмитриев также сказал, что у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, с которым он должен встретиться 25 октября, есть «сильное желание понять позицию России».

Как добавил спецпредставитель президента России, остаются «люди, которые говорят, что хотят войны». Он считает, что они связаны с военными контрактами и имеют экономические интересы в ведении боевых действий.

Ранее Кирилл Дмитриев прилетел в США, чтобы, как он сообщал, продолжить российско-американский диалог. По информации Axios, на 25 сентября запланирована встреча господина Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

