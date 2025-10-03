Вдова убитого аниматора на Кубани игнорирует судебные заседания
Вдова убитого аниматора Дарья Чубко вновь не явилась на судебное заседание по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в Краснодарском крае. Об этом пишет «АиФ-Юг» со ссылкой на девушку.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В краевом суде присяжные рассматривают дело уже около полутора лет. На скамье подсудимых находятся Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников, которых обвиняют в убийстве аниматоров в составе организованной группы весной 2023 года.
По версии следствия, убийство аниматоров произошло в конце апреля 2023 года. Возвращавшиеся с работы молодые люди встретили по дороге в Усть-Лабинск троих мужчин, которые предложили помощь с пробитым колесом. После этого потерпевших убили, похитили драгоценности и скрыли тела.
На очередном заседании, 2 октября, адвокаты ожидали вдову, но брат убитого Александр Чубко заяявил, что Дарья не придет. Она прислала судье письменное заявление, в котором вновь указала на недоверие к суду и напомнила о «необоснованном лишении права» ее представителя — адвоката Александра Звездина, подчеркнув необходимость соблюдения регламента и норм профессиональной этики.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что адвокат одного из подсудимых, Владимир Пантелеев, заявил, что его подзащитный Демьян Кеворкьян готов пройти проверку на полиграфе, хотя на стадии следствия других фигурантов уже допрашивали на детекторе лжи.