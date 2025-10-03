Вдова убитого аниматора на Кубани игнорирует судебные заседания

Вдова убитого аниматора Дарья Чубко вновь не явилась на судебное заседание по делу об убийстве Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко в Краснодарском крае. Об этом пишет «АиФ-Юг» со ссылкой на девушку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В краевом суде присяжные рассматривают дело уже около полутора лет. На скамье подсудимых находятся Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников, которых обвиняют в убийстве аниматоров в составе организованной группы весной 2023 года.

По версии следствия, убийство аниматоров произошло в конце апреля 2023 года. Возвращавшиеся с работы молодые люди встретили по дороге в Усть-Лабинск троих мужчин, которые предложили помощь с пробитым колесом. После этого потерпевших убили, похитили драгоценности и скрыли тела.

На очередном заседании, 2 октября, адвокаты ожидали вдову, но брат убитого Александр Чубко заяявил, что Дарья не придет. Она прислала судье письменное заявление, в котором вновь указала на недоверие к суду и напомнила о «необоснованном лишении права» ее представителя — адвоката Александра Звездина, подчеркнув необходимость соблюдения регламента и норм профессиональной этики.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что адвокат одного из подсудимых, Владимир Пантелеев, заявил, что его подзащитный Демьян Кеворкьян готов пройти проверку на полиграфе, хотя на стадии следствия других фигурантов уже допрашивали на детекторе лжи.

Анна Гречко