Жители Кубани выбирают Mercedes среди подержанных авто до 3 млн рублей

Эксперты «Авто.ру» проанализировали спрос на подержанные машины стоимостью от 1 до 3 млн руб. в lll квартале 2025 года. Исследование проводилось на фоне постепенного возвращения средней цены подержанного автомобиля к показателям двухлетней давности, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Краснодарском крае первое место занял Hyundai Solaris, второе — Kia Rio. Далее следуют Volkswagen Polo и Toyota Camry, которая лидирует в общероссийском рейтинге. Особенностью региона стало то, что только здесь в первую пятерку вошел премиальный Mercedes-Benz C-Class.

Всего, по данным звонков и объявлений на платформе, число предложений выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Структура спроса по странам-производителям почти не изменилась. Европейские, японские и корейские марки составляют 86% предложений. Доля китайских производителей увеличилась с 2 до 3%. Остальное поровну делят отечественные и американские машины.

Средний возраст автомобилей в этом ценовом диапазоне превышает 10 лет при пробеге около 160 тыс. км. Год назад эти показатели составляли 9,5 лет и 150 тыс. км соответственно. Лидерами по популярности стали Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в среднем цены на автомобили с пробегом у дилеров и частных продавцов в Краснодарском крае совпадают. Аналитики сравнивали сопоставимые по характеристикам объявления за январь—сентябрь 2025 года: марка, модель, поколение, возраст авто, пробег, количество ДТП и владельцев. В среднем по России цены дилеров оказались на 1% ниже, чем у частников.

Анна Гречко