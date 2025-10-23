Исследование: на Кубани цены на подержанные авто у дилеров и частников почти идентичны

По данным исследования «Авто.ру Бизнес», в среднем цены на автомобили с пробегом у дилеров и частных продавцов в Краснодарском крае совпадают. Документ находится в распоряжении «Ъ-Кубань».

Аналитики сравнивали сопоставимые по характеристикам объявления за январь–сентябрь 2025 года: марка, модель, поколение, возраст авто, пробег, количество ДТП и владельцев. В среднем по России цены дилеров оказались на 1% ниже, чем у частников.

«Есть стереотип, что у дилеров автомобили с пробегом дороже, чем у частных продавцов, но аналитика его не подтверждает»,— отметила директор по развитию и продажам «Авто.ру» Алена Иноземцева.

Наиболее выгодными моделями у дилеров в регионе стали Hyundai Santa Fe (2000–2006) — на 32% дешевле, Hyundai Santa Fe (2012–2016) — на 27%, Volkswagen Passat (2005–2010) — на 25%, Skoda Octavia (2017–2023) — на 24%, BMW 5er (2009–2013) — на 19%. Среди автомобилей младше семи лет лидируют Kia K5 (2019) — на 14% дешевле, Hyundai Solaris (2020–2022) — на 6%, BMW 3er (2018–2022) — на 2%.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в III квартале 2025 года средняя стоимость кроссоверов и внедорожников с пробегом на платформе «Авито Авто» снизилась на 3,8% и составила 1,6 млн руб. Наибольшее падение цены по сравнению с первым кварталом показали Li Auto L9 (–13,3%), Hyundai Tucson (–10,8%), Volkswagen Tiguan (–10,7%), Li Auto L7 (–10,4%) и Mitsubishi Outlander (–10,3%).

Анна Гречко