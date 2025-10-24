В Приморско-Ахтарском районе завершается уборка сахарной свеклы

В Приморско-Ахтарском районе подошла к завершению кампания по уборке сахарной свеклы — вывезено около 98% площадей. Из-за засушливого лета урожайность ниже прошлогодней и составляет около 337 ц/га. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава округа Максим Бондаренко.

Параллельно аграрии начали сев озимых культур. Засеяно более 70% планируемых площадей, используются сорта пшеницы кубанской селекции. Состояние посевов оценивается как удовлетворительное.

Теплая и дождливая осень способствует прорастанию озимых, на части полей уже появились всходы. Несмотря на непростую ситуацию в сельском хозяйстве, хозяйства округа продолжают соблюдать агротехнологические сроки и параметры посевной кампании.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что фермеры Краснодарского края ожидают сбор 11 млн тонн зерновых и зернобобовых по итогам 2025 года, что меньше показателей предыдущего сезона из-за засухи в северных районах региона.

Екатерина Голубева