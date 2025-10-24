Росрыболовство: рыбу из Керченского пролива можно есть без опасений

Рыбу, выловленную в акватории Керченского пролива, где в декабре 2024 года затонули два танкера, безопасно употреблять в пищу. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу «Россия 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Продукция вся чистая, безопасная. И это отмечается и рыбаками, они не видели нигде нефтяных пятен в зоне разлива. Ну и в целом рыба мигрировала, она в том ареале не обитает, поэтому <...> эта рыбная продукция вся безопасна»,— заявил руководитель ведомства.

В декабре прошлого года в Керченском проливе во время шторма затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». На борту находились 27 членов экипажа: один человек погиб, остальных спасли. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тыс. т мазута, изначально площадь загрязнения достигла порядка 400 кв. км. Были загрязнены прибрежные зоны Краснодарского края и Крыма.

По предварительным данным, причиной катастрофы стали сильный шторм с волнами до девяти метров и техническое состояние судов: оба танкера были построены более полувека назад и относились к устаревшему классу «река-море».

Анна Гречко