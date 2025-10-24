Ейск принял на 14% больше туристов летом 2025 года

Летом 2025 года Ейск посетили более 462 тыс. туристов, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В городе работает 58 объектов размещения. Средняя заполняемость гостиниц в июне—августе достигла 94%.

Приазовский курорт впервые вошел в десятку самых популярных мест отдыха Кубани в 2025 году. По данным сервиса «Суточно.ру», Ейск занял третье место по бронированию жилья после Сочи и Геленджика. Число бронирований выросло на 39–60% по сравнению с летом 2024 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за девять месяцев 2025 года Краснодарский край посетили 14,7 млн туристов, что на 14,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (17,2 млн человек).

Анна Гречко