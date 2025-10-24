Нижегородской мэрии внесли представление из-за станции аэрации

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура внесла администрации Нижнего Новгорода представление из-за нарушений при модернизации нижегородской станции аэрации. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным прокуратуры, из-за небрежного отношения и отсутствия контроля за сроками реконструкции, мероприятия, предусмотренные проектом, в полном объеме не проведены, строительно-монтажные работы не завершены.

Там напомнили, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами эксплуатирующей организации. О конкретных подозреваемых пока не сообщается.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на реконструкцию НСА «Нижегородский водоканал» (сейчас вошел в АО «Теплоэнерго») заключили в 2023 году с ФАУ «Роскапстрой» за 10,8 млрд руб. Затем проект поделили на этапы. Стоимость первого изначально оценивали в 7,32 млрд руб., второй — в 14,2 млрд. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта на модернизацию станции достигла 11,76 млрд. руб., работы надо было завершить до 3 октября.

Весной у губернатора Глеба Никитина были претензии к генподрядчику, однако к лету тот нарастил темпы работ. Руководитель «Теплоэнерго» Дмитрий Сивохин в июне сообщал, что строительно-монтажные работы должны завершить до конца 2025 года, пуско-наладку — летом 2026 года. Сейчас основные работы завершены, идет устранение замечаний.

Получить заключение экспертизы по второму этапу планируют до конца года. Тогда же станет известна стоимость второго этапа, работу по которому рассчитывают провести до конца 2029 года.

Добавим, из-за НСА возбуждено уже два дела о халатности. Первое завели в апреле — в отношении бывшего исполнительного директора «Нижегородского водоканала» и начальника НСА. По версии следствия, в 2024 году они приказали подчиненным складировать 400 т отходов канализации на закрытом полигоне НСА, который для этого не предназначен. В региональном УФСБ считают, что нарушения стали одним из источников неприятного запаха в городе.

Галина Шамберина