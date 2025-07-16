Программу по борьбе с неприятными запахами подготовили в Нижнем Новгороде

В министерстве экологии Нижегородской области завершили работу по выявлению источников неприятного запаха в Нижнем Новгороде и окрестностях. Перед муниципалитетом поставлена задача реализовать программу мероприятий по борьбе с ними, сообщили в министерстве 16 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мониторинг ситуации специалисты вели с 19 июня. Они отслеживали возможные источники запаха с учетом направления ветра и колебаний концентрации загрязняющих веществ.

Все детали мониторинга минэкологии не приводит, но указывает, что в том числе на появление запаха влияют и «особенности технологического процесса Нижегородской станции аэрации». Среди других «многих факторов» приводятся несанкционированные сбросы в систему водоотведения (как предприятиями, так и самовольными сливами ассенизаторских машин) и состояние коммунальной инфраструктуры.

Программу мероприятий по борьбе с неприятными запахами в Нижнем Новгороде разработал муниципалитет и «Нижегородский водоканал» совместно со специалистами региональных министерств экологии и ЖКХ.

«Перед муниципалитетом поставлена задача реализовать эту программу, которая позволит минимизировать и предотвратить распространение неприятных запахов»,— отмечается в сообщении минэкологии. Сроки реализации программы не указаны.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее «Нижегородский водоканал» отрицал причастность Нижегородской станции аэрации к появлению неприятных запахов в жилых районах города.

Галина Шамберина