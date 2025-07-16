Программу по борьбе с неприятными запахами подготовили в Нижнем Новгороде
В министерстве экологии Нижегородской области завершили работу по выявлению источников неприятного запаха в Нижнем Новгороде и окрестностях. Перед муниципалитетом поставлена задача реализовать программу мероприятий по борьбе с ними, сообщили в министерстве 16 июля 2025 года.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Мониторинг ситуации специалисты вели с 19 июня. Они отслеживали возможные источники запаха с учетом направления ветра и колебаний концентрации загрязняющих веществ.
Все детали мониторинга минэкологии не приводит, но указывает, что в том числе на появление запаха влияют и «особенности технологического процесса Нижегородской станции аэрации». Среди других «многих факторов» приводятся несанкционированные сбросы в систему водоотведения (как предприятиями, так и самовольными сливами ассенизаторских машин) и состояние коммунальной инфраструктуры.
Программу мероприятий по борьбе с неприятными запахами в Нижнем Новгороде разработал муниципалитет и «Нижегородский водоканал» совместно со специалистами региональных министерств экологии и ЖКХ.
«Перед муниципалитетом поставлена задача реализовать эту программу, которая позволит минимизировать и предотвратить распространение неприятных запахов»,— отмечается в сообщении минэкологии. Сроки реализации программы не указаны.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее «Нижегородский водоканал» отрицал причастность Нижегородской станции аэрации к появлению неприятных запахов в жилых районах города.