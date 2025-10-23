Жителя Кубани арестовали на пять суток за осквернение памятника погибшим

В Лабинский районный отдел МВД поступило сообщение от главы поселения о противоправных действиях неизвестного у мемориала «Братская могила» в станице Зассовской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Прибывшие полицейские установили, что злоумышленник прикурил сигарету от пламени Вечного огня и совершал непристойные действия у памятника.

Нарушителем оказался 44-летний житель станицы, ранее имевший судимость. Нарушитель пояснил, что не хотел никого оскорбить, а поступок совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Суд приговорил жителя станицы к пяти суткам административного ареста по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

«Ъ-Кубань» писал, что жителя Краснодара привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, так как он катался на велосипеде голым. 44-летний мужчина объяснил свой поступок желанием получить острые ощущения.

Мария Удовик