Жителя Кубани арестовали на пять суток за осквернение памятника погибшим
В Лабинский районный отдел МВД поступило сообщение от главы поселения о противоправных действиях неизвестного у мемориала «Братская могила» в станице Зассовской Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: Коммерсантъ
Прибывшие полицейские установили, что злоумышленник прикурил сигарету от пламени Вечного огня и совершал непристойные действия у памятника.
Нарушителем оказался 44-летний житель станицы, ранее имевший судимость. Нарушитель пояснил, что не хотел никого оскорбить, а поступок совершил в состоянии алкогольного опьянения.
Суд приговорил жителя станицы к пяти суткам административного ареста по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
