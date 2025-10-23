В Новороссийске пресекли ввоз 81 тонны арахиса с карантинным вредителем

Россельхознадзор пресек ввоз 81 тонны лущеного арахиса из Индии в Новороссийске после обнаружения в партии малого булавоусого хрущака — опасного карантинного вредителя. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора в своем Telegram-канале.

Партия прибыла в порт 15 октября. В ходе проверки специалисты выявили присутствие насекомого, что подтвердили эксперты. Весь объем направили на обеззараживание, уточнили в ведомстве.

Малый булавоусый хрущак представляет угрозу для сельского хозяйства. Вредитель поражает корни растений, что ослабляет их и снижает урожайность. Личинки питаются корневой системой, нарушая усвоение воды и питательных веществ. Насекомое также может переносить болезни растений.

«Ъ-Кубань» писал, что в порту Туапсе сотрудники Россельхознадзора обнаружили западный цветочный трипс в 22 тоннах винограда из Турции. Партия была обеззаражена, а наличие вредителей подтверждено заключением ФГБУ «ВНИИКР».

Мария Удовик