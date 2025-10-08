В Туапсе выявили западный цветочный трипс в 22 т винограда из Турции

Россельхознадзор обнаружил западный цветочный трипс в 22 т турецкого винограда в порту Туапсе. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

4 октября 2025 года сотрудники Россельхознадзора во время карантинного фитосанитарного контроля в морском пункте пропуска Туапсе нашли особей западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) в партии свежего винограда. Он входит в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Наличие и жизнеспособность вредителей подтверждены заключением ФГБУ «ВНИИКР». Зараженную партию обеззаразили.

Алина Зорина