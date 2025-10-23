В «Сириусе» проверят эффективность VR для восстановления после инсультов

Университет «Сириус» при поддержке гранта РНФ начал исследование влияния виртуальной реальности на восстановление двигательных функций у пациентов после инсультов и травм. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории.

Специалисты изучат, как тренировки в VR помогают восстанавливать неврологические функции. По словам ученых, виртуальная реальность становится все более востребованной в реабилитации, однако ее воздействие на головной и спинной мозг остается малоизученным.

Исследования позволят глубже понять функционирование мозга и тела в измененных сенсорных условиях. Результаты работы откроют новые возможности для нейрореабилитации и создания более эффективных методик восстановления.

«Ъ-Кубань» писал, что за семь месяцев 2025 года объем отгрузки товаров и услуг IT-компаний Кубани достиг 90 млрд руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В отрасли информатизации и связи работают более 2,3 тыс. компаний.

Мария Удовик