IT-компании Кубани отгрузили товаров на 90 млрд рублей

Объем отгрузки товаров и услуг IT-компаний Кубани за январь—июль 2025 года достиг 90 млрд руб., что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее глава департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный рассказал в интервью Guide, что в отрасли информатизации и связи работают более 2,3 тыс. компаний. Основная часть занимается разработкой компьютерного программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в этой области. Также большую долю составляют IT-компании, которые специализируются на создании инфраструктуры для хостинга и обработкой данных, а также предоставляют системы поиска и другие интернет-порталы. Третью значительную по количеству участников группу составляют предприятия, предоставляющие услуги связи с использованием проводных технологий и обслуживающие соответствующую инфраструктуру.

Среди факторов, способствующих развитию отрасли информатизации и связи в Краснодарском крае, в ведомстве назвали высокий миграционный прирост в регионе, тренд на цифровизацию всех сфер жизни, а также систему эффективных мер поддержки IT-предпринимателей, привлекающих в край представителей бизнеса из других регионов России.

«Как известно, Кубань входит в топ-5 регионов страны по развитию IT-сферы. Причем количество компаний продолжает увеличиваться: прирост в 2025 году относительно прошлого года составил до 11%. Глобальный рынок технологий ценит не размер компании, а качество продукта и уникальность идеи. Региональные команды часто более гибкие, мотивированные и способны создавать нишевые решения, которые затем можно масштабировать. Успешный выход региональной компании на международный рынок — это вопрос не географии, а правильной стратегии, экспертизы и амбиций. И мы видим множество примеров, когда компании из регионов успешно конкурируют на мировой арене»,— прокомментировал основатель медтех-платформы «МедРокет» Сергей Федосов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», количество покупок ноутбуков в регионе выросло на 12% в январе—сентябре 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек покупки ноутбука снизился год к году на 5% — до 63,2 тыс. руб. Спрос на комплектующие увеличился на 14%, а средний чек покупки комплектующих для ноутбуков — на 8%, до 14,1 тыс. руб.

Маргарита Синкевич