В эзотерическом магазине Краснодара обнаружили товары с нацистской атрибутикой

Полиция Краснодара обнаружила в магазине эзотерики товары с нацистской и сатанинской символикой. Владелицам торговой точки грозит административный штраф, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Две местные предпринимательницы торговали изделиями с запрещенной в стране атрибутикой. На витринах сотрудники правоохранительных органов нашли карты Таро, руны, спиритические доски, маятники, амулеты и аксессуары для медитации с экстремистской символикой.

В отношении нарушительниц составили протоколы по ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ. Запрещенную продукцию конфисковали.

«Ъ-Кубань» писал, что в лесу возле села Горного Лабинского района сотрудники Центра по противодействию экстремизму и отдела по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность. Проводится проверка.

Мария Удовик