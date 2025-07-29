В Лабинском районе пресекли пропаганду экстремизма и оборот наркотиков

В лесу возле села Горного Лабинского района сотрудники Центра по противодействию экстремизму и отдела по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов Росгвардии пресекли незаконную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации полиции, 34-летний местный житель около трех лет назад сменил религию и оборудовал в лесу временное жилище, где проводил религиозные обряды. При этом фигурант предлагал посетителям совместное употребление наркотических веществ. На месте полицейские выявили шестерых граждан в состоянии наркотического опьянения.

В ходе осмотра изъяли не менее 500 г растительного вещества и сушеные галлюциногенные грибы в пакетах. Кроме того, обнаружена литература с признаками экстремистской направленности. Проводится проверка.

Анна Гречко