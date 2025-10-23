Производство подсолнечного масла на Кубани сократилось на 18% за год

На Кубани за январь–август 2025 года производство подсолнечного масла составило 614 тыс. тонн, что на 18% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе Минсельхоза и перерабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в целом производство нерафинированного растительного масла достигло 715,1 тыс. тонн (83,7% к прошлогоднему уровню), рафинированного — 211,9 тыс. тонн (88,4%). Производство соевого масла составило 32,4 тыс. тонн, показав небольшой рост на 0,6%, а рапсового — 48,3 тыс. тонн, что соответствует 95,6% от уровня прошлого года.

За первые девять месяцев 2025 года предприятия края отгрузили 367,7 тыс. тонн растительного масла на сумму 411 млн долларов США, что на 10% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Основными экспортными направлениями стали Индия, Китай, Турция, Израиль и Грузия, всего поставки осуществлялись в 56 стран.

С января по август 2025 года объем розничной торговли в Краснодарском крае составил 2,1 трлн руб., что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сопоставимых ценах рост составил 0,5%. В прошлом году этот показатель был 1,9 трлн руб.

В этом году продукты питания, включая напитки и табачные изделия, составили 47,6% от общего объема розничной торговли, а непродовольственные товары — 52,4%. Год назад эти доли были почти равными: 49,9% и 50,1%.

Среди районов края наибольший рост торгового оборота наблюдается в Отрадненском районе — плюс 14,7%. За ним следуют Успенский район с ростом 10,5%, Каневской — 10,3%, Ейский — 9% и Кавказский — 7,8%.

По информации ведомства, на покупательскую активность влияют доступность товаров, праздники, акции, сезонные факторы и уровень доходов населения. Прогнозируется, что к концу 2025 года объем торговли в Краснодарском крае достигнет 3,1 трлн рублей с ростом 2,5% в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом.

«Ъ-Кубань» писал, что производство пива, напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи в Краснодарском крае за январь—сентябрь 2025 года достигло 191,3 млн л. Показатель вырос на 21,5 млн л, или на 12,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда объем составлял 169,8 млн л.

Мария Удовик