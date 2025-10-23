За год производство пива в Краснодарском крае выросло на 12,7%

Производство пива, напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2025 года достигло 191,3 млн л. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Показатель вырос на 21,5 млн л, или на 12,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда объем составлял 169,8 млн л.

Среди предприятий с наибольшими объемами выпуска выделяются несколько крупных производителей. Это ООО «Пивоваренный завод Хадыженский» и ООО «Хадыженский пивоваренный завод», АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат Очаково». Стабильно высокие результаты также показывают ООО «Хадыженское пиво» и ООО «Кроп — пиво».

За январь-август 2025 года объем розничной торговли в Краснодарском крае составил 2,1 трлн руб., что на 8,7% больше, чем за тот же период прошлого года. В сопоставимых ценах рост составил 0,5%. В прошлом году этот показатель был 1,9 трлн руб.

В этом году в структуре розничной торговли 47,6% составили продукты питания, включая напитки и табачные изделия, а 52,4% — непродовольственные товары. Год назад эти цифры были почти равными: 49,9% и 50,1%.

Среди районов края наибольший рост торгового оборота показал Отрадненский район — плюс 14,7%. За ним идут Успенский район с ростом 10,5%, Каневской — 10,3%, Ейский — 9% и Кавказский — 7,8%.

По данным ведомства, на покупательскую активность влияют доступность товаров, праздники, акции, сезонные факторы и уровень доходов людей. По прогнозам, к концу 2025 года объем торговли в Краснодарском крае достигнет 3,1 трлн руб. с ростом 2,5% в сопоставимых ценах по сравнению с прошлым годом.

Мария Удовик