Прокуратура выявила незаконный сброс сточных вод в заказнике под Новороссийском
В Абрау-Дюрсо сотрудники прокуратуры обнаружили факт загрязнения территории заказника «Абраусский» сточными водами. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что сброс произошел с очистных сооружений, находящихся в управлении ресурсоснабжающей компании Новороссийска.
По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила административное дело. Государственный инспектор краевого минприроды назначил руководителю предприятия штраф в размере 15 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура выдала официальное предостережение муниципальному предприятию «Водоканал города Новороссийска» после обнаружения утечки сточных вод в районе ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 79.