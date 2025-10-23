Прокуратура выявила незаконный сброс сточных вод в заказнике под Новороссийском

В Абрау-Дюрсо сотрудники прокуратуры обнаружили факт загрязнения территории заказника «Абраусский» сточными водами. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что сброс произошел с очистных сооружений, находящихся в управлении ресурсоснабжающей компании Новороссийска.

По результатам проверки природоохранная прокуратура возбудила административное дело. Государственный инспектор краевого минприроды назначил руководителю предприятия штраф в размере 15 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что прокуратура выдала официальное предостережение муниципальному предприятию «Водоканал города Новороссийска» после обнаружения утечки сточных вод в районе ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 79.

Екатерина Голубева