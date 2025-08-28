В Новороссийске водоканалу выдали предостережение за утечку сточных вод

Прокуратура выдала официальное предостережение муниципальному предприятию «Водоканал города Новороссийска» после обнаружения утечки сточных вод в районе ул. Набережная им. Адмирала Серебрякова, 79. Об этом сообщается на сайте Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Поводом для принятия мер послужили материалы проверки, проведенной управлением 19 августа 2025 года. В ходе выездного обследования водоохранной зоны Черного моря в границах Новороссийска было установлено, что в указанном районе на поверхность асфальтового покрытия проступают загрязненные сточные воды, обладающие характерными для хозяйственно-бытовых стоков запахом и цветом.

При детальном осмотре ливневого коллектора представителем управляющей компании «Малая земля» было выявлено, что из одной из стен коллектора просачиваются загрязненные сточные воды, в то время как основная масса вод в коллекторе остается визуально чистой и прозрачной.

Согласно полученной от Водоканала схеме водоотведения, через территорию МКД «Малая Земля» проходят канализационные напорные сети, принадлежащие муниципальному предприятию. Кроме того, установлено, что 19 августа 2025 года специалисты Водоканала проводили в данном месте аварийные работы, что подтверждает принадлежность сетей.

Выявленные нарушения свидетельствуют об аварийной утечке хозяйственно-бытовых сточных вод из канализационных напорных сетей Водоканала, что привело к несанкционированному сбросу стоков в границах водоохранной зоны Черного моря. Согласно 7 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод.