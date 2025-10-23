ЕС ввел санкции против Evraz Plc и «Полюса»

Евросоюз (ЕС) включил в санкционный список металлургическую и горнодобывающую компанию Evraz Plc и золотодобытчика «Полюс» (MOEX: PLZL). Ограничения против них вступят в силу с 23 ноября, следует из постановления Совета ЕС.

Европейские страны рассчитывают, что санкции против крупнейшего производителя золота в России «еще больше ограничат источники его доходов». Меры приняты в рамках 19-го пакета антироссийских санкций, который ЕС одобрил сегодня.

Санкции также направлены на ограничение российских доходов от энергетического сектора и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Ограничения затронули банки из третьих стран, в том числе «дочки» ВТБ в Белоруссии и Казахстане. Также ЕС запретил европейским туроператорам возить туристов в Россию и решил ограничить передвижение российских дипломатов.

Подробности — в материале «Ъ».