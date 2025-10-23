Зарубежные СМИ: Насколько чувствительными для России станут новые санкции?

США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Под ограничения подпали «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. После публикации нового санкционного списка в Минфине США призвали союзников «присоединиться» и соблюдать эти ограничения. Там заявили, что конечная цель ограничений не наказание, а достижение позитивных изменений в поведении. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новые санкции стали первыми крупными экономическими ограничениями против России с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Прежде Вашингтон не вводил серьезные меры и не планировал этого делать в ближайшее время, судя по заявлениям после недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский президент буквально поменял свое решение в последний момент, пишет Bloomberg. По оценкам агентства, в структуре экспорта страны почти половина поставок сырой нефти приходится именно на «Роснефть» и ЛУКОЙЛ. При этом руководители индийских НПЗ сообщили Bloomberg, что теперь закупки российских энергоносителей практически невозможны. По их словам, это большой удар для отрасли — в 2023 году Москва стала крупнейшим импортером нефти для Нью-Дели. Единственное возможное исключение — индийская компания Nayara Energy Она перерабатывает только российскую нефть после того, как в июле вступили в силу санкции Евросоюза.

Даже Джо Байден не вводил ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, чтобы не навредить американским союзникам, которые закупают российские энергоносители, пишет The New York Times. По словам собеседников газеты, санкции действительно можно назвать колоссальными, они подчеркнули принципиально новый уровень разочарования Трампа в Путине. Раньше глава Белого дома только грозился принять весомые меры, но в последний момент менял свои решения, что всякий раз оказывалось сюрпризом для европейцев. Теперь же «этот порочный цикл прерван».

Тем временем в американском Минфине сообщили CNN, что 23 октября ожидается встреча представителей Вашингтона со спецпредставителем Брюсселя по санкциям Дэвида О’Салливана. По мнению собеседников телеканала, еще одним ключевым моментом станет возможное введение вторичных ограничений против банков НПЗ в странах, которые ведут дела с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".