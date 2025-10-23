ЕС ограничил передвижение дипломатов РФ в рамках 19-го пакета санкций

Евросоюз ввел ограничения на передвижение российских дипломатов в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Российских дипломатов обяжут заранее информировать руководство стран пребывания о своих поездках. В ЕС объяснили новые ограничения необходимостью повысить осведомленность об иностранных госслужащих «на фоне растущей враждебной разведывательной деятельности».

Путешествуя по Шенгенской зоне за пределами страны своей аккредитации, российские дипломаты будут обязаны заранее информировать об этом соответствующее государство-член ЕС.

Кроме того, государства--члены ЕС могут требовать от российских дипломатов получения разрешений на въезд на свою территорию на основании виз или видов на жительство, выданных другим государством.

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения затронули предприятия энергетического, финансового сектора и военно-промышленный комплекс. Под рестрикции попали российские и иностранные банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. В пакет также вошел запрет для европейского бизнеса организовывать туристические поездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны. В МИД России пообещали дать ответ на действия Евросоюза.

Анастасия Домбицкая