ЕС ввел санкции против помощника Медведева, ректора ВШЭ и главы АвтоВАЗа
В новом пакете антироссийских санкций Евросоюз ввел ограничения против физических лиц. В список попали, в том числе, ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Никита Анисимов, глава АвтоВАЗа Максим Соколов и помощник Дмитрия Медведева Олег Осипов. Документ опубликовали в журнале ЕС.
Максим Соколов попал под ограничения из-за мер поддержки сотрудников АвтоВАЗа, участвовавших в СВО. В отношении господина Анисимова ограничения ввели, в том числе, из-за запуска во ВШЭ магистерской программы, «ориентированной на обход международных санкций». Среди причин введения рестрикций против Олега Осипова в документе указали распространение «дезинформирующих» заявлений господина Медведева.
Также в списке:
- директор фонда «Историческая память» Александр Дюков;
- начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин;
- генерал-лейтенант армии КНДР Чха Ён Бом;
- региональные чиновники;
- главы некоторых промпредприятий, прежде внесенных в санкционные списки.
Сегодня Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В МИД России пообещали дать ответ на действия Евросоюза.
Что вошло в 19-й пакет — в материале «Ъ».