Россия ответит на ограничения на передвижение российских дипломатов

Россия отреагирует, если страны Евросоюза решат ограничить передвижение российских дипломатов на территории своих государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, она (реакция.— ‘’Ъ’’) будет. Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложение, и они будут реализованы»,— сказал представитель Кремля.

Как сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, российских дипломатов, работающих в столицах ЕС, обяжут информировать правительства других стран о планируемых поездках до пересечения границ принимающей страны. Инициативу внесут в следующий пакет санкций. Против этой идеи изначально выступала Венгрия, но затем она сняла вето, пишет FT.

Лусине Баласян

