XIX съезд санкций

Подготовленный Еврокомиссией (ЕК) 19-й пакет санкций против России, который еще должен утвердить совет ЕС, традиционно сфокусирован на ТЭК. Так, предлагается ускорить на год отказ от российского СПГ, внести в черный список еще 118 танкеров, запретить трансакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Подпасть под санкции ЕС могут и покупатели нефти из РФ в других странах, не соблюдающие ограничения. Аналитики полагают, что влияние нового пакета будет, как и прежде, носить ограниченный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

В 19-й пакет санкций ЕС против России предложено включить новые энергетические, финансовые и торговые ограничения, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 19 сентября. По ее словам, прежде всего меры направлены на сокращение доходов РФ от ископаемого топлива.

Так, планируется на год — до 1 января 2027 года — ускорить отказ от СПГ из России. Кроме того, ЕК предлагает ввести санкции в отношении еще 118 судов, перевозящих российскую нефть в обход ограничений, в результате под санкции ЕС подпадет более 560 танкеров. С 3 сентября начал действовать потолок цен на российскую нефть, установленный в рамках последних санкций ЕС в $47,6 за баррель. ЕК также предложила запретить все трансакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», чья нефть в 2022 году была разрешена к перевозке в третьи страны европейским компаниям. Кроме того, ЕК «нацелена» на НПЗ, трейдеров и нефтехимические компании в третьих странах, включая Китай, которые покупают российскую нефть в обход ограничений, заявила Урсула фон дер Ляйен.

Помимо того, ЕК предлагает включить в 19-й пакет санкций новые ограничения против банков в РФ и иных странах, меры против платформ по торговле криптовалютой, а также дополнить ограничения на экспорт в РФ товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов обращает внимание, что для вступления 19-го пакета санкций в силу необходимо, чтобы Совет ЕС его единогласно принял, чего на вечер пятницы не произошло.

Ускорение сжижения

Российский СПГ в ЕС сейчас поставляется только с СПГ-завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн, где 50,1% принадлежат НОВАТЭКу, 20% — французской TotalEnergies, 20% — CNPC, 9,9% — Фонду Шелкового пути. Работа двух других площадок — «Портовой СПГ» «Газпрома» на 1,5 млн тонн и «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа на 0,9 млн тонн, ранее осуществлявших поставки СПГ в ЕС, заморожена санкциями.

Доля ЕС в поставках «Ямал СПГ» достигает 70%, поэтому ключевой вопрос: сможет ли НОВАТЭК за столь короткий период переориентировать эти объемы на другие рынки? Крупными покупателями российского СПГ в ЕС остаются Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Италия. По оценкам Евростата, стоимость импортируемого в ЕС из России СПГ ежемесячно достигает €500 млн. Среди поставщиков СПГ в Европу Россия уступает только США.

В теории все объемы можно перенаправить на другие направления, воспользовавшись перевалкой с судов ледового класса «борт-в-борт», действующей в районе острова Кильдин, рассуждает независимый эксперт Александр Собко.

Но в любом случае, полагает он, себестоимость доставки на другие, вероятно, азиатские рынки заметно вырастет, что при допущении одинаковых цен на СПГ в ЕС и АТР приведет к снижению рентабельности экспорта СПГ. «С точки зрения объемов, пристроить СПГ на другие рынки не составит труда, так как произойдет размен: больше СПГ из других источников придет в Европу вместо российских поставок, в свою очередь, эти объемы заместит российский СПГ»,— предполагает господин Собко.

Кроме того, не ясно, будет ли введение санкций достаточным основанием для расторжения долгосрочных контрактов европейских покупателей с «Ямал СПГ». У СПГ-завода действуют двадцатилетние контракты на поставку 4 млн тонн в год в адрес TotalEnergies, испанская Naturgy Energy получает до 2,5 млн тонн СПГ, немецкая SEFE закупает у «Ямал СПГ» 2,9 млн тонн в год, а затем перенаправляет их индийской Gail. Из собственного портфеля НОВАТЭК поставляет 0,9 млн тонн в год в адрес Shell и еще 1 млн тонн — TotalEnergies (бывшие объемы Engie).

Давление на нефть

Европейские санкции, в отличие от американских, не блокируют глобальное сотрудничество, замечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, санкции ЕС против НПЗ в третьих странах могут затронуть лишь небольшие предприятия, работающие исключительно с российской нефтью, но не крупных игроков вроде китайских или индийских концернов.

Новые европейские рестрикции не остановят переработку российской нефти на НПЗ в третьих странах, таких как Индия и Турция, согласен управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. Прибыльность этих операций, указывает он, столь высока, что заводы продолжат их даже при усилении ограничений. К тому же, добавляет он, санкции могут позволить покупателям добиваться дополнительных скидок. Хотя начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев допускает, что такие меры могут сдержать китайские и индийские компании, имеющие бизнес в Европе.

Как это неоднократно было после введения предыдущих пакетов санкций, дисконт на российское сырье может временно расшириться, но, как и прежде, через несколько недель вернется к прежним уровням, добавляет старший аналитик БКС Кирилл Бахтин.

Директор Центра ценовых индексов Роман Соколов напоминает, что прежние санкции ЕС против танкеров оказывали лишь краткосрочное давление. Так, введенные в мае меры против 189 судов привели к резкому, но быстро отыгранному росту ставок, а июльское снижение потолка цен и новые ограничения на 105 танкеров главным образом ударили по греческим судовладельцам, отмечает он. По словам эксперта, стоимость морской логистики стабилизировалась и сохраняла низкую волатильность в течение последних недель. С учетом предыдущего опыта можно ожидать краткосрочного роста ставок фрахта из западных портов России, но дальнейшее снижение будет сдерживаться увеличением добычи в октябре в рамках ОПЕК+.

Главной пострадавшей стороной от новых ограничений станет Турция, маршруты которой традиционно наиболее чувствительны к ограничениям ЕС, отмечает господин Соколов.

Намерения ЕК ужесточить санкции против «Роснефти» и «Газпром нефти» привели к снижению акций компаний на 1,10% и 1,59% соответственно, следует из данных Московской биржи на 18:10 МСК. Аналитики «Альфа-инвестиций» отметили, что бумаги держались на уровне рынка. По их мнению, новости не произвели особого впечатления на инвесторов, особенно учитывая, что «Газпром нефть» и некоторые структуры «Роснефти» уже находятся в SDN List США.

Кирилл Бахтин также считает, что санкции не окажут значимого влияния на деятельность нефтекомпаний и не вызовут негативной реакции рынка. Активы «Роснефти» в Германии, напоминает он, еще в 2022 году были взяты под внешнее управление, а основные экспортные партии компания реализует через порты РФ. Санкции США против «Газпром нефти», введенные в январе 2025 года, также не оказали существенного влияния на ее финансовые показатели, продолжает эксперт.

Новые тренды

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян уже видит в предложениях ЕК тенденцию на введение вторичных санкций. В частности, новый пакет предполагает ужесточение политики в отношении нероссийской финансовой структуры, до этого под ограничения попадали региональные китайские банки, напоминает юрист.

Кроме того, господин Касумян замечает, что ранее ЕС более сдержанно использовал санкции против операторов криптовалют, в отличие от США. Антон Именнов уточняет, что восьмой пакет запрещает лицам из ЕС оказывать услуги по созданию кошельков и счетов, хранению криптоактивов российским лицам. Из инициатив по девятнадцатому пакету пока что не до конца ясно, каким именно будет объем ограничений, но можно предположить, что планируется полный запрет на осуществление операций с участием российских лиц и дополнение списка операторов криптовалют, которые помогают России обходить санкции, рассуждает господин Именнов. Также юрист ожидает усиления давления на крупные ИИ-сервисы.

Татьяна Дятел, Ольга Семеновых, Ян Назаренко, Анатолий Костырев