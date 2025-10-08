Рябков: Россия зеркально ответит на ограничения для своих дипломатов

Москва ответит зеркальными мерами на возможные ограничения в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Так он прокомментировал планы Евросоюза ограничить поездки дипломатов из России по шенгенской зоне.

«Они уже не знают, как изгалиться, те, кто это вбрасывает и обсуждает,— сказал Сергей Рябков (цитата по ТАСС). — Мы проживем без каких-то их разрешений или запретов. По большому счету это не имеет никакого отношения к реальной жизни».

Дипломат также предупредил страны ЕС, что за каждым их шагом последует зеркальная реакция России. «Они введут какие-то ограничения на поездки — мы введем для тех представителей недружественных стран, кто будет в этой акции»,— уточнил господин Рябков.

Об ответе России замминистра заявил и в контексте проведения США ядерных испытаний. По его словам, эти слова адресованы прежде всего Вашингтону, но относятся также и к другим странам, обладающим ядерным потенциалом.