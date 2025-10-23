В Ростове 60% новостроек занято квартирами до 40 квадратных метров

На рынке строящегося жилья Ростова-на-Дону в сентябре 2025 года 60% предложения составляли компактные квартиры площадью до 40 кв. м.: студии и однокомнатные квартиры. Об этом сообщает «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Наибольший объем предложений на рынке недвижимости приходится на однокомнатные квартиры. Их насчитывается 28,6 тыс. объектов средней площадью 36 кв. м. Эти квартиры продолжают лидировать по числу предложений и занимают значительную долю в структуре рынка.

В сентябре было зафиксировано 12,4 тыс. студий, средняя площадь которых составляет 24 кв. м. Это свидетельствует о стабильном спросе на небольшие жилые помещения. В совокупности эти два формата — студии и малометражные квартиры — занимают более 60% квартир в строящихся жилых комплексах города.

Второе место по популярности занимают двухкомнатные квартиры, их количество составляет 17,8 тыс. объектов, а средняя площадь достигает 55 кв. м. Однако их доля в общем объеме недвижимости снижается из-за растущего спроса на компактные форматы жилья.

На долю трехкомнатных квартир приходится около 8 тыс. объектов, их средняя площадь — 65 кв. м., что в три с половиной раза меньше, чем у однокомнатных. Многокомнатные квартиры остаются самым редким типом жилья: всего 560 объектов площадью примерно 77 кв. м., что менее 1% от общей площади предложения.

Наталья Белоштейн