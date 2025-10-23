«Ведомости»: на самарского губернатора Федорищева пожаловались комиссии по этике

Члены отделения «Единой России» (ЕР) Кинельского района Самарской области пожаловались на губернатора Вячеслава Федорищева в партийную комиссию по этике. Причиной стала его грубость при увольнении главы муниципалитета Юрия Жидкова, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из неназванных подписантов обращения рассказал, что у господина Жидкова «проблемы с сердцем» и он «не очень-то и рвался» на свой пост. Но его «все об этом просили» в 2020 году, и чиновник согласился. Члены ЕР считают, что «с уважаемым человеком не совсем корректно поступили». «Конечно, мы шокированы данной ситуацией»,— сказал собеседник издания.

Ответственный секретарь комиссии по этике, замглавы фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко сказал, что пока не в курсе жалобы. Господин Федорищев информацию не комментировал.

14 октября губернатор посетил Кинельский район и с использованием ненормативной лексики объявил об увольнении главы района. Причиной стало состояние мемориального камня об участниках ВОВ, вместо которого ранее был установлен полноценный памятник. «Ъ» узнал, что после этих событий Юрия Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом. Сам он говорил, что в увольнении не было необходимости, потому что срок его полномочий истекает 29 октября.