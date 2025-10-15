«Уволенному матом» главе Кинельского района оставалось работать две недели

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков заявил, что в его «увольнении» не было необходимости, так как срок его полномочий подходит к концу. Накануне губернатор региона Вячеслав Федорищев в грубой форме отчитал чиновника из-за ненадлежащего состояния мемориальной таблички и с использованием ненормативной лексики объявил о его увольнении. «Ъ» узнал, что после произошедшего глава района попал в больницу с гипертоническим кризом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash

Господин Жидков сообщил «АиФ-Самара», что губернатору нет необходимости увольнять его, потому что он занимает пост в течение предельного времени. Пятилетний срок полномочий истекает 29 октября 2025 года, пояснил глава района. Он добавил, что дальнейших планов по трудоустройству пока не строит.

«АиФ» отмечает, что губернатор Федорищев не имеет полномочий для подобных кадровых решений. Согласно уставу Кинельского района, такое решение принимает либо суд, либо местное Собрание представителей, либо жители на районном референдуме. Губернатор может только инициировать отставку.