Уволенный самарским губернатором чиновник госпитализирован

Как стало известно «Ъ», уволенный губернатором Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков госпитализирован с гипертоническим кризом. Ранее чиновник признался, что ему обидно, но он старается держаться и не понимает, за что его уволили.

Вечером во вторник, 14 октября, в сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры. Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен.

В настоящее время Юрий Жидков находится в одном из медучреждений региона.

Евгений Чернов