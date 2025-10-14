Самарский губернатор матом уволил главу района

В сети появилось видео, где глава Самарской области Вячеслав Федорищев эмоционально отчитал руководителя Кинельского района Юрия Жидкова. Накануне губернатор посещал муниципалитет, где осматривал ход ремонтных работ на объектах социальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Совершая обход, глава региона остался недовольным увиденным. После этого губернатор жестко хлопнул чиновника по плечу и, используя ненормативную лексику, заявил, что тот уволен.

Поводом для принятия радикального решения стала неудовлетворительная работа местных властей и срывы сроков выполнения ремонта различных социальных учреждений.

Юрий Жидков был избран главой Кинельского района в октябре 2020 года по итогам конкурса. Кандидатуру Юрия Жидкова единогласно поддержали депутаты районного собрания представителей.

«К сожалению, дом культуры, школа, многие другие объекты не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти, поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности. Я его представлю буквально в ближайшие несколько недель»,— сообщил губернатор в своем канале в Max.

Евгений Чернов