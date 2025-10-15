Оскорбленный губернатором Федорищевым чиновник отказался дальше работать с ним

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, отставки которого потребовал губернатор Вячеслав Федорищев, рассказал детали о возмутившей руководителя региона ситуации. Накануне губернатор нецензурно отчитал чиновника после того, как заметил испорченную мемориальную табличку о павших в Великой Отечественной войне. Глава района затруднился сразу объяснить, почему объект находится в ненадлежащем виде. Губернатор матом потребовал его увольнения и хлопнул чиновника по плечу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Жидкова Фото: Telegram-канал Юрия Жидкова

Юрий Жидков заявил, что 30 лет трудился «на благо родного края», а что касается недоразумения с мемориальным камнем, оно стало случайностью. По словам главы района, в 2018 году камень был установлен на месте будущего обелиска памяти участников ВОВ — его в итоге возвели в 2022-м. Глава района «с большой гордостью принимал участие в его открытии 5 мая, накануне Дня Победы». После церемонии «местные жители решили сохранить этот камень и перенесли его на территорию школы», добавил господин Жидков. Он сообщил, что о таком решении граждан узнал только вчера.

«Разумеется, я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, — сказал глава района. — С таким же вниманием и я, и весь Кинельский район относимся к нашим современникам — участникам СВО».

Господин Жидков сообщил, что пока остается в больнице — туда он, как писал «Ъ», попал с гипертоническим кризом после выговора от губернатора. Срок его пятилетних полномочий истекает 29 октября, но из заявления чиновника следует, что продлевать службу на этом посту он не собирается.

«После выздоровления намерен написать заявление об увольнении», — заявил глава района.

Супруга чиновника заявила Daily Storm, что уверена в дальнейшем трудоустройстве мужа: «Он человек порядочный, работу найдет, хотя ему 60». Действия губернатора по отношению к мужу она связала с возрастом главы региона. Господин Федорищев родился в 1989 году.