Главные новости за 22 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
События среды: выбор «Ъ-Черноземье»
В Белгородской области готовятся к трудной зиме и украинским атакам на энергетическую инфраструктуру. В регионе организовали 311 бригад, которые будут оперативно устранять аварии. Регион закупает оборудование для резервной генерации — дополнительные деньги на покупку 500 генераторов выделены из резервного фонда правительства России. Кроме того, федеральный центр обещает поставить модульные котельные.
Воронеж, Никольская церковь
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Воронежской области ударными темпами несутся куры: производство яиц за девять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го выросло на 70,3%. А вот поголовье крупного рогатого скота, напротив, сократилось.
Губернатор Александр Хинштейн провел давно обещанную реформу и сформировал новое правительство Курской области, не забыв и своих знакомых из Самарской области, которую много лет представлял в Госдуме. Число министерств сократилось с 24 до 17, зампредов правительства не стало вовсе, зато количество вице-губернаторов выросло с шести до восьми. Один из бывших зампредов — Левон Осипов — стал министром экономразвития, занятости и туризма. Врио министра восстановления, развития приграничья и строительства назначена самарский борец за права обманутых дольщиков Светлана Дроздова. Она сменила свою землячку Елену Атанову, занявшую пост вице-губернатора. Еще один самарец — Владимир Панферов — стал врио министра финансов и бюджетного контроля: уже пятым за год.
Приватизированный Сбербанком «Союзмультфильм» продолжает судиться за народных персонажей. В этот раз решено наказать липецкого индивидуального предпринимателя Елену Шабанову, осмелившуюся использовать образ Львенка, который поет вместе с Черепахой. По направленному в областной арбитражный суд иску с липчанки требуют 200 тыс. руб.
Губернатор Евгений Первышов отправил в отставку главу Инжавинского округа Тамбовской области Геннадия Селезнева, который занимал эту должность девять лет. До избрания нового руководителя исполнять его обязанности будет Михаил Антонов.