Главные новости за 22 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

В Белгородской области готовятся к трудной зиме и украинским атакам на энергетическую инфраструктуру. В регионе организовали 311 бригад, которые будут оперативно устранять аварии. Регион закупает оборудование для резервной генерации — дополнительные деньги на покупку 500 генераторов выделены из резервного фонда правительства России. Кроме того, федеральный центр обещает поставить модульные котельные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, Никольская церковь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, Никольская церковь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Воронежской области ударными темпами несутся куры: производство яиц за девять месяцев 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го выросло на 70,3%. А вот поголовье крупного рогатого скота, напротив, сократилось.

Губернатор Александр Хинштейн провел давно обещанную реформу и сформировал новое правительство Курской области, не забыв и своих знакомых из Самарской области, которую много лет представлял в Госдуме. Число министерств сократилось с 24 до 17, зампредов правительства не стало вовсе, зато количество вице-губернаторов выросло с шести до восьми. Один из бывших зампредов — Левон Осипов — стал министром экономразвития, занятости и туризма. Врио министра восстановления, развития приграничья и строительства назначена самарский борец за права обманутых дольщиков Светлана Дроздова. Она сменила свою землячку Елену Атанову, занявшую пост вице-губернатора. Еще один самарец — Владимир Панферов — стал врио министра финансов и бюджетного контроля: уже пятым за год.

Приватизированный Сбербанком «Союзмультфильм» продолжает судиться за народных персонажей. В этот раз решено наказать липецкого индивидуального предпринимателя Елену Шабанову, осмелившуюся использовать образ Львенка, который поет вместе с Черепахой. По направленному в областной арбитражный суд иску с липчанки требуют 200 тыс. руб.

Губернатор Евгений Первышов отправил в отставку главу Инжавинского округа Тамбовской области Геннадия Селезнева, который занимал эту должность девять лет. До избрания нового руководителя исполнять его обязанности будет Михаил Антонов.

Юрий Голубь