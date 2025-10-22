Производство яиц в Воронеже увеличилось на 70% за год

За первые девять месяцев 2025 года производство яиц в Воронежской области увеличилось на 70,3% относительно аналогичного периода 2024-го. Яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях составила 223 яйца, что на 8,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежстата.

Также на 1,6% увеличилось производство скота и птицы на убой, на 1% — молока. Надои на одну корову составили 7,5 т — на 5,2% больше, чем год назад.

В то же время в сельскохозяйственных организациях уменьшилась численность крупного рогатого скота. Всего на конец сентября насчитывалось 334,5 тыс. голов — на 3,5% меньше, чем по итогам трех кварталов 2024-го. Количество свиней сократилось на 1,3% (до 2 млн голов), овец и коз — на 6,9% (10,9 тыс. голов).

О том, как воронежские фермеры будут поставлять продукцию в Х5 Group через агроагрегатор,— в материале «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова