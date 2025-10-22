«Союзмультфильм» требует с липецкого ИП компенсацию за использование Львенка
Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия "Союзмультфильм"» к местному индивидуальному предпринимателю (ИП) Елене Шабановой. За нарушение исключительных авторских прав на персонажа Львенок из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» каждая из компаний требует компенсацию 100 тыс. руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Иск будет рассмотрен в порядке упрощенного судопроизводства.
По данным Rusprofile.ru, Елена Шабанова была зарегистрирована как ИП в Липецке в августе 1994 года для торговли розничной мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах.
В конце июня Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» о взыскании с местного ИП компенсации в размере 50 тыс. руб. за продажу футболки с Чебурашкой в камуфляже.