«Союзмультфильм» требует с липецкого ИП компенсацию за использование Львенка

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск ООО «Союзмультфильм» и АО «Киностудия "Союзмультфильм"» к местному индивидуальному предпринимателю (ИП) Елене Шабановой. За нарушение исключительных авторских прав на персонажа Львенок из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» каждая из компаний требует компенсацию 100 тыс. руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск будет рассмотрен в порядке упрощенного судопроизводства.

По данным Rusprofile.ru, Елена Шабанова была зарегистрирована как ИП в Липецке в августе 1994 года для торговли розничной мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах.

В конце июня Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» о взыскании с местного ИП компенсации в размере 50 тыс. руб. за продажу футболки с Чебурашкой в камуфляже.

Кабира Гасанова