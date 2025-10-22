Хинштейн назначил еще четырех министров

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что подписал распоряжение о новом составе правительства региона. В частности, были назначены четыре новых министра. Двое из них уже знакомы господину Хинштейну по работе в Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Курской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Левон Осипов, курировавший экономику на посту врио зампреда, стал министром экономического развития, занятости населения и туризма. Врио помощника губернатора Светлана Дроздова, известная в Самарской области как юрист и борец за права обманутых дольщиков, назначена врио министра восстановления, развития приграничья и строительства. В начале 2000-х она входила в рабочую группу по защите обманутых дольщиков при Госдуме РФ, которую курировал господин Хинштейн. На посту в правительстве Курской области она сменила бывшую замглавы Самары Елену Атанову, которая получила статус вице-губернатора, курирующего сферы строительства и восстановления приграничья, ЖКХ, ТЭК и транспорта.

Самарский блок команды господина Хинштейна пополнил бывший замминистра финансов Самарской области Владимир Панферов. Он работал в ведомстве с 2004 года, застал время, когда Александр Хинштейн, в частности известный своей борьбой с коррупцией, был депутатом Госдумы от региона. Господин Панферов занял должность врио министра финансов и бюджетного контроля. В этом ведомстве уже в пятый раз за год сменился руководитель — в августе его возглавила в качестве и. о. заместитель Елена Каськова.

Кроме того, Александр Мулевин избавился от приставки «врио» на посту министра жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК. Он руководит профильным ведомством с 2021 года.

В рамках изменения структуры правительства Курской области Александр Хинштейн упразднил должности заместителей председателя и увеличил количество вице-губернаторов с шести до восьми. Кроме того, он сократил число министерств с 24 до 17. Несмотря на существенные изменения, глава региона сохранил команду кураторов.

Алина Морозова