Вячеслав Гладков: сформировано 311 бригад для ликвидации аварийных ситуаций

В Белгородской области завершена подготовка к осенне-зимнему периоду. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на рабочей встрече с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным, к отопительному сезону приведено в готовность 4,63 тыс. объектов жилищного фонда, 2,54 тыс. объектов социальной сферы, 761 котельная и более 4,3 тыс. км коммунальных сетей.

Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации в сфере ЖКХ и энергетики сформировано 311 специализированных бригад, которые оснащены 389 единицами техники. Это следует из информации областного правительства.

В ходе встречи обсуждались вопросы текущей оперативной обстановки в регионе, готовности инфраструктуры и реализации мер по обеспечению бесперебойного прохождения осенне-зимнего периода.

Отдельное внимание было уделено формированию резервной тепловой генерации для социальных объектов. Глава региона сообщил, что контрактация по закупке оборудования уже началась. В рамках поддержки Белгородской области из резервного фонда Правительства России выделены дополнительные средства на приобретение порядка 500 генераторов. Кроме того, федеральный центр окажет содействие в поставках модульных котельных для стабилизации ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве.

На встрече также рассматривался ход реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Стороны обсудили объемы ввода жилья до конца года, а также обновление коммунальной и инженерной инфраструктуры с использованием федеральных мер поддержки.

Одним из направлений взаимодействия остается благоустройство общественных пространств. В текущем году пять белгородских проектов стали победителями Всероссийского конкурса лучших инициатив по созданию комфортной городской среды. Среди них — набережная реки Осколец в Старом Осколе, парк «Бионика» на улице Железнодорожной в Губкине, общественная территория у кинотеатра «Юность» в Строителе, Парк культуры и отдыха в Алексеевке и Центральный пляж в Бирюче.

«Благодарен за помощь Министерству строительства и ЖКХ, Правительству России и Иреку Энваровичу Файзуллину. Постоянная поддержка министерства и его лично помогает нам пройти эту сложную ситуацию», — отметил Вячеслав Гладков.