Главу округа в Тамбовской области отправили в отставку
Глава Инжавинского округа Тамбовской области Геннадий Селезнев досрочно покинул свой пост. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Документ опубликован 22 октября.
Фото: личная страница в соцсетях
Господин Селезнев возглавлял муниципалитет с 2016 года. В ноябре 2023 года депутаты продлили срок его полномочий. Он также является секретарем Инжавинского местного отделения партии «Единая Россия» и членом регионального политического совета.
О причинах отставки официально не сообщается. Временно исполняющим обязанности главы администрации Инжавинского округа назначен Михаил Антонов. Ранее он руководил аграрным предприятием в Уметском округе, а также работал в структурах компании «Газпром». Господин Антонов будет исполнять обязанности главы округа до избрания нового руководителя депутатами местного совета.