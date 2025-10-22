Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главу округа в Тамбовской области отправили в отставку

Глава Инжавинского округа Тамбовской области Геннадий Селезнев досрочно покинул свой пост. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Первышов. Документ опубликован 22 октября.

Фото: личная страница в соцсетях

Господин Селезнев возглавлял муниципалитет с 2016 года. В ноябре 2023 года депутаты продлили срок его полномочий. Он также является секретарем Инжавинского местного отделения партии «Единая Россия» и членом регионального политического совета.

О причинах отставки официально не сообщается. Временно исполняющим обязанности главы администрации Инжавинского округа назначен Михаил Антонов. Ранее он руководил аграрным предприятием в Уметском округе, а также работал в структурах компании «Газпром». Господин Антонов будет исполнять обязанности главы округа до избрания нового руководителя депутатами местного совета.

Анна Швечикова