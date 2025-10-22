Генштаб заявил о возросшей угрозе ударов по жилым массивам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще применять дальнобойные БПЛА, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. По его словам, из-за этого возросла угроза ударов по жилым массивам и объектам критической инфраструктуры в России.

Господин Цимлянский заверил, что резервисты из числа работников предприятий отражают удары дронов, что обеспечивает «бесперебойный выпуск продукции». «Мобильные огневые группы из числа резервистов—работников предприятий, которые знают уязвимости защищаемого объекта и особенности местности, успешно отражают налеты БПЛА»,— рассказал он на брифинге (цитата по ТАСС).

В апреле на заседании военно-промышленной комиссии президент Владимир Путин заявил, что российская армия получила более 1,5 млн беспилотников разных типов. Он ставил задачу к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по БПЛА. По данным «Ведомостей», в период с 2026 по 2028 год Минпромторг планирует сократить финансирование государственного гражданского заказа на беспилотники примерно в три раза.