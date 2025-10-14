Минпромторг втрое сократит финансирование госзказа на беспилотники

В период с 2026 по 2028 год Минпромторг России планирует сократить финансирование государственного гражданского заказа на беспилотники примерно в три раза. Причина — переход на программу некоммерческого лизинга дронов для государственных предприятий. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова.

За 2024 и 2025 год на беспилотные авиационные системы (БАС) по госзаказу выделили 7,11 млрд руб. В следующие три года Минпромторг планирует выделить 2,3 млрд руб. (около 750 млн руб. в год) на программу некоммерческого лизинга БАС, сообщил господин Чекушов.

В начале года Владимир Путин поставил задачу к 2030 году вывести Россию в число глобальных лидеров по беспилотникам. Он заявлял о росте выпуска гражданских дронов в 2,5 раза в 2024 году. В Минпромторге отчитывались, что за прошлый год в стране произвели 16,4 тыс. БАС.