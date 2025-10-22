Совфед одобрил закон о ветеранском статусе участников СВО из бывших заключенных

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон, дающий право на статус ветерана боевых действий тем участникам СВО, которые отправились на фронт из мест лишения свободы по соглашению с министерством обороны.

Это последняя категория участников СВО, не получающая ветеранских льгот.

В тексте закона данная категория военнослужащих описывается через принадлежность к штурмовым подразделениям. Поправки коснутся бойцов, заключивших соглашения с Минобороны с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Под описанную в документе категорию попадают военнослужащие из подразделений «Шторм-Z». С предложением о выдаче им ветеранского статуса выступил в феврале фонд «Защитники Отечества». Впоследствии председатель организации и замминистра обороны Анна Цивилева жаловалась, что законопроект на полгода застрял на рассмотрении в правительстве.

Инициатива была внесена в Госдуму 28 августа. Депутаты приняли закон 21 октября.

В 2022-2023 годах проектом «Шторм-Z» занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По разным данным, из мест лишения свободы для участия в СВО было завербовано до 30 тыс. человек. После мятежа вагнеровцев в июне 2023 года подразделение переформировали в «Шторм-V», подконтрольный Минобороны РФ.

Степан Мельчаков