Госдума уравняла в правах бывших заключенных с остальными участниками СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о присвоении статуса ветерана участникам специальной военной операции (СВО), заключившим соглашение с Минобороны о службе в штурмовых подразделениях с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Под действие поправок попадают военнослужащие из подразделений «Шторм-Z», которые отправились на фронт из мест лишения свободы. Сейчас это последняя категория участников СВО, не получающая ветеранских льгот.

В пояснительной записке необходимость поправок обосновывается тем, что многие из указанной категории военнослужащих получили государственные награды «за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач».

Законопроект разработан по поручению президента России Владимира Путина. «Я уже много раз говорил о том, что для страны, для Родины, для народа нашего не важно, как человек оказался на передовой, — сказал глава государства в марте этого года. — Важно, что он там есть, пришел туда на самом деле добровольно и сражается за Родину».

Во время парламентских обсуждений инициативы в первом чтении глава ответственного за законопроект комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (внефракционный депутат) признавался, что он получал письма с «отрицательным мнением» о поправках. Но «в небольшом количестве».

Законопроект был внесен в Госдуму 28 августа правительством России.

В 2022-2023 годах проектом «Шторм-Z» занимался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По данным некоторых источников, из мест лишения свободы было завербовано до 30 тыс. человек. После мятежа вагнеровцев в июне 2023 года подразделение переформировали в «Шторм-V», целиком подконтрольный министерству обороны.

Степан Мельчаков