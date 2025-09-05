Инициатива о статусе ветеранов для «Шторм Z» на полгода застряла в правительстве

Замминистра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что вопрос о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам формирования «Шторм-Z» все еще находится на рассмотрении в правительстве.

«Наше предложение поддержал глава государства, оно уже прошло ряд стадий согласования в правительстве России»,— сказала госпожа Цивилева в интервью ТАСС. Какие именно подвижки произошли с предложением фонда — она не уточнила.

О том, что «Защитники Отечества» разработали предложения по выдаче статуса участника боевых действий военнослужащим «Шторм Z», госпожа Цивилева сообщила 17 февраля. С того же времени инициатива находится на рассмотрении в правительстве. Анна Цивилева поясняла, что речь идет о военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны с 1 января по 1 сентября 2023 года.

В марте решить вопрос со статусом участников подразделения поручал президент Владимир Путин. Госпожа Цивилева тогда отметила, что соответствующие поправки к закону «О ветеранах» уже подготовлены, но долгое время находятся на согласовании в кабмине. «Суть вопроса заключается в том, можно ли его как-то ускорить, чтобы все-таки он вышел в свет»,— говорила председатель на встрече президента с подопечными «Защитников Отечества» (цитата по ТАСС). «У меня большие связи, я договорюсь и с правительством, и с депутатами»,— пошутил в ответ Владимир Путин.

Полина Мотызлевская