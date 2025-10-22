В Сочи потушили пожар в складском помещении площадью 30 «квадратов»
Утром среды, 22 октября, в Адлерском районе Сочи произошел пожар в одном из складских помещений. Сообщение о возгорании на улице Веселой поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона в 06:31, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ведомстве, уже через минуту на место происшествия были направлены пожарные расчеты. К 06:38 первые подразделения прибыли к месту вызова и установили, что горит склад на площади 30 кв. м.
Пожар был локализован в 07:20, а полностью ликвидирован к 07:38. В тушении участвовали 14 сотрудников МЧС и три единицы пожарно-спасательной техники. Пострадавших нет.
«Ъ-Сочи» писал, что в воскресенье в Дагомысе загорелось несколько частных домов. Огонь удалось ликвидировать спустя три часа, к 21:39 по московскому времени.